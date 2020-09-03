Бабура сообщила, кому в Калининграде сделают тесты на иммунитет к коронавирусу в октябре

Сегодня глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура подвела официальные итоги исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. Напомним, тесты в августе сдали почти 3 тысячи жителей области.

Больше всего антител обнаружили у детей в возрасте от года до 17 лет. Меньше всего - у тех, кто старше 65 лет. Всего же, по словам главного санитарного врача, высокий уровень сопротивляемости к коронавирусу (коэффициент 1,9 и выше) оказался у 34,5 % принявших участие в исследовании .

Чтобы проверить, как долго организм сохраняет выработанную защиту от коронавируса, проведут второй этап исследования. Как сообщает klops.ru, он начнется 5 октября, а приглашение сдать повторный тест получат те, чей коэффициент антител выше 1,2.