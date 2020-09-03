Трое калининградцев лишились 500 тыс рублей после общения с телефонными мошенниками

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Калининградцы продолжают поддаваться на уловки телефонных мошенников и терять деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Аферисты убедили горожан, что окажут им помощь в операции по блокировке счёта, но они должны назвать цифры с оборотной стороны карты, а потом назвать код, который пришёл по смс. После того, как 34-летний директор по развитию из Калининграда выполнил эти требования, он лишился более 250 тысяч рублей, а медсестра из Балтийска – свыше 48 тысяч рублей.

23-летняя бухгалтер из Гурьевского района поддалась уговорам мошенников, обещавшим отменить якобы оформленный неизвестными на её имя кредит, и через банкомат перевела все свои сбережения на указанные счета, обогатив аферистов на 200 тысяч рублей.

Полиция разыскивает злоумышленников и призывает калининградцев проявлять бдительность и осторожность.