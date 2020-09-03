В центре Калининграда в ДТП пострадали две пассажирки автобуса

В Калининграде в четверг утром в ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на перекрестке улиц Черняховского-Иванникова. 33-летняя водитель «Киа» при выезде на ул. Черняховского не уступила дорогу и врезалась в автобус.

В результате ДТП телесные повреждения получили 48-летняя и 34-летняя пассажиры автобуса. На место ДТП прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.