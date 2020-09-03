В Калининграде на улице Баранова выроют огромный котлован

Раскопки на Баранова Фото: мэрия Калининграда

На улице Баранова, где на днях один из предпринимателей решил заменить водовод с канализацией, и начал незаконные раскопки, появился еще более глубокий и широкий котлован. Об этом в четверг 3 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.

- Во время работ он повредил теплоцентраль, от которой запитан рынок, - пояснили в мэрии. - Теперь уже Центральный рынок вынужден будет отремонтировать коммуникации и восстановить покрытие, а все убытки взыскать через суд с виновника. Проблема в том, что для того, чтобы починить теплоцентраль, котлован придется расширить раза в два. Поэтому заранее извиняемся и просим горожан потерпеть временные неудобства.

В пресс-службе добавили, что к работам приступят ориентировочно в течение одной-двух недель. Что же касается незаконного копателя-предпринимателя, то ему очень не повезло.

- Протокол на него составлен по двум статьям, и, как нам уточнили в полиции, он получит штраф от 50 до 300 тысяч рублей, - заявили в пресс-службе мэрии.

В администрации считают, что деревья из-за раскопок не пострадают.