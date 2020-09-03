В калининградском зоопарке медведя отучают от попрошайничества

В калининградском зоопарке медведю дали специальную игрушку, чтобы отучить от попрошайничества. Об этом сообщается на странице зоопарка в «Фейсбук».

«Что делает медведь в дикой природе? В дикой природе медведь целый день ищет еду. Что делает медведь в зоопарке? В зоопарке медведь целый день спит - ест, что дали - снова спит - развлекается попрошайничеством. Чтобы прекратить эту порочную практику безделья, медведей в зоопарке отвлекают и развлекают с помощью разных приспособлений. Как правило, это игрушка из безопасных материалов, внутри которой для азарта спрятана еда», - сообщили в зоопарке.

Получив такую штуку, медведь в зоопарке пол дня достает еду - пол дня ломает игрушку, то есть делает то же самое, что в дикой природе. В итоге медведь получает развлечение и угощение, киперы получают занятого медведя, посетители получают зрелище, отметили в зоопарке.