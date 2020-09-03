При ремонте кирхи в Славске подрядчик превысил смету

Во время сегодняшнего выезда в Славск Антон Алиханов обсудил ремонт Хайнрихсвальде постройки XIX века. Как сообщает пресс-служба правительства, работы вышли за пределы первоначальной сметы. Тем не менее, завершить ремонт подрядчику предстоит до конца 2021 года. После этого в историческом помещении разместятся местные творческие коллективы и музей.

По словам Антона Алиханова, перспективным для Славска может стать организация непродолжительных по времени туристических экскурсий, не требующих больших затрат на инфраструктуру.

- В Славске можно реализовать несколько таких проектов для туристов, которые приезжают сюда не на несколько дней, а на пару часов, а потом отправляются на экскурсии, например, в Неман или Краснознаменск, - отметил губернатор. - Развитие таких проектов – это возможность создания здесь рабочих мест в малом бизнесе и дополнительного заработка для жителей города, доходов в местный бюджет.