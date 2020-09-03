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В СК установили личность мужчины, тело которого нашли в Преголе у Деревянного моста

Погибшему было 44 года
Николай ЛитвиновНиколайЛитвинов
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Тело мужчины извлекли из Преголи у Деревянного моста вечером в четверг. По словам очевидцев, неизвестный прыгнул с моста в реку еще днем. На место вызывали спасателей, но с первого раза они тело не обнаружили.

Как сообщила помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко, погибшим оказался 44-летний житель Калининграда. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Для установления точной причины смерти назначена судебная экспертиза. Обстоятельства, приведший к трагическому исходу, также выясняются.