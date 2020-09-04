В трюме судна «Витязь» в Калининграде открылась выставка работ фотографов-подводников

. Фото: Музей мирового океана

Новая выставка называется «Дикий подводный мир» (6+) и демонстрирует работы участников конкурса профессиональных фотографов-подводников, который проходит в рамках Фестиваля подводной фотографии. Около шестидесяти подводных фотографов из России и Казахстана, Украины и Белоруссии, Швеции и Германии, Филиппин и Таиланда предоставили 200 новых фотографий водных глубин, сделанных в разных морях и океанах, озерах и реках нашей планеты. Среди участников фестиваля не только победители и лауреаты престижных российских и международных конкурсов, но и начинающие подводные фотографы.

- За каждой фотографией стоит большой талант и огромный труд. Чтобы запечатлеть жизнь морских обитателей, авторам приходится тащить на своих плечах акваланг и 15-килограммовое фотооборудование, бороться с течениями, пережить встречи с жалящими медузами и другими опасными существами из глубин и буквально поймать в объектив рыбку в мутной воде, - отмечают в Музее Мирового океана..

Выставка продлится с 4 сентября по 4 декабря. Открытие – 3 сентября в 16:00.