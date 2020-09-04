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Калининградка получила престижную премию «Алмазный Дюк» за гигантскую янтарную стрекозу

Николай Литвинов
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Фото: Людмила Высоцкая

Сразу двое калининградцев стали лауреатами международного литературно-художественного многоуровневого конкурса имени де Ришелье. Наш земляк Денис Штейн получил степень «Алмазный Дюк» в номинации "Искусство кино" за серию видеофильмов о Калининградской области.

Калининградка Людмила Высоцкая стала лауреатом в номинации «Декоративно-прикладное и ювелирное искусство». Жюри премии оценило изготовленную Людмилой гигантскую янтарную стрекозу (17 на 21 сантиметр).

Отметим, что а этом году представительство конкурса в США (Нью-Йорк) готовило списки номинантов вместе с Союзом писателей Северной Америки.

Культура