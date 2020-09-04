В Калининграде полиция пресекла сбыт поддельных дипломов

Началось с того, что работнику одного из предприятий, занимающихся содержанием и ремонтом железнодорожных путей, посулили повышение по службе. Но вот незадача – чтобы получить заветный пост, требовался диплом о наличии высшего образования, которого соискатель отродясь не имел. В глубокой печали он вышел покурить на лестничную клетку, где разговорился со своей соседкой – маникюршей.

- Эту твою беду я руками разведу! – заверила 37-летняя дама. – Всего за 50 тысяч рублей. Деньги есть?

- Найдутся, - оживился путеец. – Слушай, у меня еще два хороших друга есть. Может, и им заодно поспособствуешь?

- Легко!

В Западном линейном управлении МВД России на транспорте потом выяснили, что заветные дипломы (естественно, поддельные) приобретались в столице нашей Родины через интернет. И, судя по всему, этот процесс фигуранткой уголовного дела был поставлен на поток.

Впрочем, по статье УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» сейчас проходят все четыре наших антигероя. Как напомнили в ЗЛУВДТ, ее максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Уголовные дела направлены в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.