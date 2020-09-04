В Калининградской области выявили 19 новых случаев коронавируса

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Вчера, напомним, было 20 новых случаев, в среду 17.

Кроме того, выздоровело за минувшие сутки 20 человек.

В целом по стране выявлено 5110 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1235 случаев (24,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 015 105 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксирован 121 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 649 человек.