Священник, преподаватель и два медика: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- три пенсионера ( в том числе одна обследована на плановую госпитализацию);
- три не работающих;
- священник (контакт по семье)
- трехлетний ребёнок и годовалый ребёнок из одной семьи (контакт с заболевшими родственниками);
- учащийся лицея (к занятиям не приступил, выявлен активно по контакту с заболевшим родственником);
- ребёнок шести лет, посещавший православное учреждение по присмотру за детьми (работа группы приостановлена, 13 детей и 2 сотрудника под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому);
- преподаватель музыкальной школы;
- два медицинских работника;
- четыре работника промпредприятий, учреждений;
- сотрудник правоохранительных органов.
Всего в области по состоянию на пятницу, 4 августа, зарегистрировано 3502 заболевших.