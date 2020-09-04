Священник, преподаватель и два медика: У кого в Калининграде выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- три пенсионера ( в том числе одна обследована на плановую госпитализацию);

- три не работающих;

- священник (контакт по семье)

- трехлетний ребёнок и годовалый ребёнок из одной семьи (контакт с заболевшими родственниками);

- учащийся лицея (к занятиям не приступил, выявлен активно по контакту с заболевшим родственником);

- ребёнок шести лет, посещавший православное учреждение по присмотру за детьми (работа группы приостановлена, 13 детей и 2 сотрудника под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому);

- преподаватель музыкальной школы;

- два медицинских работника;

- четыре работника промпредприятий, учреждений;

- сотрудник правоохранительных органов.

Всего в области по состоянию на пятницу, 4 августа, зарегистрировано 3502 заболевших.