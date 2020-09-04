В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде в пятницу нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 4 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Центральном районе до 18:00 электричества не будет на пр-кт Мира 86-98, ул. Ген.-фельдм. Румянцева 7, ул. Д. Донского 18, ул. Горная 3, ул. Серж. Колоскова 4а, 8а, ул. Пугачёва 9,12-16, ул. Коммунальная 3-17,2-18, ул. Офицерская 1-13а,4-14.

В Ленинградском районе до 18:00 свет отключен на ул. Ген. Соммера 23, 27, 27б, 32-44, ул. Рокоссовского 2, ул. Минская 25, ул. Ленинградская 9, 9а, 12, ул. Л. Голикова 15, 16, 22, 24, 26, ул. Верхнеозёрная 19, 21а-в.

До 15:00 не будет воды на ул. Марш. Борзова 95 (д/с№122) и Московском на ул. Судостроительной 19-21 и в Тихорецком тупике 13.

Горячее водоснабжение приостановлено до 16:00 на ул. Пролетарской 7-13, 15-15а, 17-17а.