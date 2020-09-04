За сутки в области в ДТП пострадали мотоциклист, велосипедист и скутерист без прав

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Правдинском районе в четверг в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в районе поселка Дружба. 31-летний мужчина на скутере не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. В полиции отметили, что у мужчины не было водительских прав.

На улице Горького в Калининграде водитель «Форда» при повороте направо сбил 69-летнего велосипедиста. В результате наезда пенсионер получил травмы.

В Гусеве на улице Почтовой водитель БМВ при выезде с второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не уступила дорогу мотоциклу «Ямаха». В результате ДТП 44-летний мотоциклист получил телесные повреждения.