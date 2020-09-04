Камеры «Безопасного города» помогли раскрыть более 120 преступлений в Калининградской области

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За семь месяцев 2020 года в Калининградской области с помощью камер «Безопасного города» было раскрыто 127 уголовных преступлений и предотвращено 389 административных правонарушений, без учета нарушений Правил дорожного движения. Такие данные приводит региональное управления МВД.

По данным полиции, в области зафиксировано снижение на 15% уличной преступности.

В «Безопасном городе» сообщили, что с начала года сотрудники правоохранительных органов направили более 2,4 тысяч запросов на поиск информации в архиве системы видеонаблюдения.

«Количество обращений выросло более чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них – поиск находящихся в розыске автомобилей, выявление маршрутов передвижения транспортных средств, уточнение подробностей инцидентов и происшествий», - отметили в пресс-службе учреждения.

Сейчас система видеонаблюдения в Калининградской области насчитывает порядка 1400 видеокамер наружного видеонаблюдения.