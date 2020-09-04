На Центральном рынке у торговцев изъяли товары за неуплату налогов

. Фото: Служба судебных приставов

На Центральном рынке Калининграде прошел рейд, в ходе которого судебные приставы арестовывали имущество предпринимателей – должников на налогам. Об этом сообщает пресс-службе УФССП.

Всего приставы арестовали имущество на 250 тысяч рублей.

«За каждым из ИП числилась задолженность в консолидированный бюджет РФ. Если предприниматели не погасят долг по налоговым платежам в установленные законодательством сроки, имущество будет направлено на реализацию», - заявили в пресс-службе судебных приставов.