Калининградец, сломавший ногу в супермаркете, отсудил 50 тысяч рублей

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Сломавший ногу в супермаркете калининградец отсудил компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в магазине одной из сети. Спускаясь по лестнице, мужчина подвернул ногу и-за повреждения на ступени и получил перелом кости стопы.

Пострадавший направил претензию администрации супермаркета, однако она осталась без удовлетворения.

Суд установил, что покупатель получил травму, выходя из магазина, в котором не была обеспечена безопасность клиентов в связи с наличием на ступеньках лестницы многочисленных неровностей и повреждений. И взыскал с юридического лица компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.