Есть опасность обрушения: в Калининграде закроют проход вдоль Нижнего озера

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Проход вдоль Нижнего озера закроют на следующей неделе на участке от областного роддома до первого мостика (если смотреть со стороны каскада). В мэрии Калининграда объяснили такое решение заботой о безопасности пешеходов, поскольку рядом находятся аварийные здания.

- Забор уберем тогда, когда владельцы ОАО «Система» демонтируют (или восстановят) строения, которые комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС, были признаны опасными, возможно их внезапное обрушение, - объяснили в пресс-службе городской администрации. - По этому поводу мэрия уже готовит заявление в прокуратуру. Приносим горожанам извинения за доставленные неудобства.

Напомним, на берегах Нижнего озера продолжаются работы по благоустройству.