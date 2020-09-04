Калининградца жестоко избили из-за лая собаки

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В Гурьевске будут судить двоих мужчин, жестоко избивших приятеля. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 23 января этого года в поселке Луговое. Трое приятелей ехали в машине, и двоим из них не понравился лай собаки своего приятеля, которая также находилась в салоне.

Злоумышленники жестоко избили знакомого, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме этого, прокурор заявил иск о взыскании с обвиняемых затрат на оказание медицинской помощи и лечение потерпевшего.