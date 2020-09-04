Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

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За минувшие сутки в Калининградской области выявили 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, большего всего новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Калининграде – 12. Два случая выявлено в Полесском городском округе, столько же – в Гусевском. По одному в Зеленоградском, Светлогорском и Янтарном городских округах.

У четырнадцати заболевших заболевание протекает в форме ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, у четверых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании.

Всего в области по состоянию на пятницу, 4 августа, зарегистрировано 3502 случая заражения.