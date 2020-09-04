. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В поселке Корнево под Багратионовском открыли мемориал воинам-якутянам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мемориальный камень с надписью «Здесь похоронен якутский солдат» установлен в память о советских воинах, призванных из Якутии на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны и погибших в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1944-1945 годов.

«Памятник установили в Корнево, потому что здесь, в братском захоронении, покоится 13 советских воинов – наших земляков. Нам известны 135 фамилий якутян, погибших в годы войны на территории Восточной Пруссии. К сожалению, пока имена не всех из них увековечены», – рассказал председатель землячества якутян в Калининградской области Владимир Окоемов.