Калининградка устроила поножовщину в квартире бывшего сожителя

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В Калининграде полицейские задержали 30-летнюю женщину, ударившую ножом бывшего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в квартире в переулке Трамвайный. Горожанка пришла в гости к бывшему сожителю, выпили и поругались. Закончилась попойка тем, что женщина схватила нож и вонзила его в живот сожителя.

50-летнего мужчину доставили в больницу, прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленницу. На нее завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.