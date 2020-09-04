В Калининграде в Ботаническом саду повторно расцвели магнолии

В Ботаническом саду повторно расцвели лилиецветные гибридные магнолии и магнолия Зибольда. Об этом сообщает пресс-служба БФу им. Канта

Как рассказали в Ботаническом саду, осеннее цветение всё ещё не совсем типично в нашей зоне для представителей этого рода. Но если складываются благоприятные погодные факторы, то растения цветут повторно.

«Расцвели магнолии лилиецветные гибридные: бутоны у них самого темного пурпурно-красного окраса по сравнению с другими видами. Винно-пурпурные цветы сначала держат вертикальную форму, затем раскрываются и обнажают внутреннюю сторону более светлого оттенка. Магнолия лилиецветная цветет, как и большая часть магнолий, до распускания листьев, в апреле-мае. А если посмотреть на цветущую рядом Магнолию Зибольда, то можно заметить, что только что распустившиеся цветы имеют форму бокала, чаши, а уже через несколько дней, они раскроются и будут напоминать формой блюдце. А аромат бутонов весенний, яркий и свежий. Конечно, сейчас наблюдается не такое массовое цветение, как весной, но тем не менее, отдельными цветками магнолии можно полюбоваться на нашей аллее Магнолий», - сказали в Ботаническом саду.