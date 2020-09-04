В Калининграде для съемок фильма ищут мальчишек-футболистов

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжаются съемки фильма «Несломленная». Очередной съемочный день назначен на субботу, 5 сентября. Как сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», требуются актеры на роли футболистов. Организаторы сообщают, что это должны быть мальчики от 10 до 13 лет, которые должны перед камерой играть в футбол.

«Футбольная форма не обязательна», - отмечается в сообщении.

Напомним, картину «Несломленная» снимают для телеканала «Россия».

Фильм рассказывает о владелице сети ресторанов, осужденной, за убийство мужа, которого она не совершала. На протяжении всей картины героиня будет выяснять, кто на самом деле виноват в совершении преступления.

На экранах вы увидите Анну Тараторкину, Илью Носкова, Романа Полянского, Юрия Беляева, Александра Власова, Ирину Розанову, Олега Алмазова и Илью Шакунова.