Вызверился в споре: калининградец отпинал "Мерседес" из-за неправильной парковки

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В Калининграде спор из-за неправильной парковки закончился перепалкой и вмятиной на автомобиле. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, конфликт произошел на улице Тихорецкой в Балтрайоне.

- Мужчина возвращался из гостей и сделал замечание автомобилисту за неправильную парковку, - сообщает подробности пресс-служба. - Владелец транспортного средства обиделся и вступил с пешеходом в спор. В это время подозреваемый ударом ноги повредил крыло «Мерседеса», причинив ущерб на сумму свыше 8 000 рублей.

В результате на озверевшего 24-летнего агрессора заведено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Расследование еще продолжается.