Реконструкция острова Канта в Калининграде обошлась бюджету в 150 млн рублей

. Фото: Александр КАТЕРУША

Накануне в Калининграде после реконструкции открылся остров Канта. По личной инициативе губернатора Антона Алиханова на благоустройство этой знаковой точки в городе было выделено около 150 млн рублей.

В честь завершения очередного этапа благоустройства состоялось открытие фестиваля «Территория мира – территория музыки» и концерт пианиста Дениса Мацуева.

- Мы сегодня открываем остров Канта после больших работ по благоустройству. Это только первый этап, будем продолжать и дальше, - сказал со сцены Антон Алиханов. - Благодаря инициативе Веры Таривердиевой мы серьезно улучшили звук внутри собора – он вышел на принципиально новый уровень.

По словам советника губернатора по архитектуре Вячеслава Генне, основное внимание уделено пространству вокруг собора, ландшафтной составляющей парка скульптур и территории под мостом.

- Проект благоустройства несколько раз обсуждался на совете по культуре, градостроительном совете, привлекалась масса специалистов. Работы были согласованы с разными экспертами, в том числе с дендрологами, архитекторами, краеведами, ландшафтниками. Это касается существующей градостроительной, планировочной структуры самого острова. Она сохранилась такой, какой была во время создания здесь парка в 50-60 годы, - отметили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе работ дополнительно появилась сеть прогулочных дорожек. Сделана замена покрытий и благоустройство, озеленение, освещение, размещение малых архитектурных форм, ремонт всех подпорных стенок по периметру собора.

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В среду, 3 сентября, остров Канта официально открыли после длительных работ по благоустройству. На них было выделено порядка 150 миллионов рублей по инициативе губернатора Антона Алиханова. Сразу предупредим: не все еще доведено до конца, но большинство «фишек» уже можно оценить. (подробности)