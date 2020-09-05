За сутки 21 калининградец заболел коронавирусом

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Если в Италии и Испании регистрируют рекордные показатели по числу заболевших новой королевской инфекцией за четыре месяца, то в России, во всяком случае пока, ситуация более стабильная. За минувшие сутки в стране было выявлено 5205 новых случаев COVID-19, вчера этот показатель составил 5110.

- Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 020 310 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 110 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 17 759 человек, - отметили в федеральном оперативном штабе.

Что касается Калининградской области, то у нас зафиксирован 21 новый случай. Сутками ранее COVID-19 обнаружили у 19 калининградцев. Общее число случаев в Калининградской области составило, таким образом, 3523.