Полицейский, врачи и 7 пенсионеров: кто заболел коронавирусом в Калининграде за последние сутки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 21 новый случай заражения COVID-19. В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали подробности о новых случаях заражения.

В частности, среди инфицированных:

- семеро пенсионеров ( в том числе одна обследована на плановую госпитализацию);

- двое подростков 14 и 16 лет (контакт в семье);

- сотрудник правоохранительных органов;

- четыре медицинских работника;

- четверо работающих (продавец магазина автозапчестей, официантка, фотограф, артист хора);

- трое неработающих.

. Фото: Яндекс

Как отметили в штабе, у десяти человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у шестерых диагностирована пневмония.

- У пятерых калининградцев коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании, - добавили в оперштабе.

Всего нарастающим итогом на данным момент обследовано 173 787 жителей области. Выявлено 5223 случая заражения, 2879 человек выздоровели, умер 71 калининградец. Под медицинским наблюдением остается 561 человек.