Алиханову предложили создать велотрассу по остаткам железной дороги от Отрадного до Балтийска

. Фото: Иван МАРКОВ

В Инстаграме калининградского губернатора Антона Алиханова появилось очень интересное предложение от неравнодушных граждан.

"От Отрадного до Балтийска по старой железной дороге, которой уже нет, нужно провести велосипедную дорогу, - написал подписчик губернатора под ником Vlad.474. - Ничего не нужно придумывать, все мосты есть. Осталось выдернуть молодую поросль и положить асфальт. - двойная выгода. И дорога будет прямая, ровная, с заездами в каждый населенный пункт и остановками. И насыпь железной дороги сохраниться от зарастания на случай если понадобится строить новую железную дорогу".

Ответа от губернатора пока не последовало. Идея, кажется, очень интересная, правда, свое веское слово должны сказать специалисты-дорожники.