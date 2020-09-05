В болоте под Калининградом поймали рыбу-убийцу

Ротан, пойманный в Гвардейском районе. Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING

Один из подписчиков сообщества "Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING" в социальной сети "ВКонтакте" выложил накануне фотографию очень интересной рыбы. "Поймал в болоте в Гвардейском районе", - пояснил рыболов Лев Александрович.

Рыба имеет темную окраску, узкий характерный хвост и выдающуюся вперед мощную нижнюю челюсть. Любители лова практически единодушно определили вид рыбы - ротан, которого также называют головешкой-ротаном или травянкой. Проблема в том, что у нас этот вид не встречается. Распространен ротан в бассейнах Амура и сибирских рек, а также в бассейнах Волги, Днепра, Дона, Днестра и некоторых других. Как его занесло к нам, совершенно непонятно. Впрочем, есть информация, что еще в начале прошлого века ротана запустили в водоемы Санкт-Петербурга.

Голова ротана-головешки. Фото: Википедия

Поймавшему ротана Льву Александровичу рыбаки посоветовали тут же уничтожить эту рыбу. Ротан является активным хищником, питается икрой и мальками других рыб. Бурно размножается. По словам ихтиологов, в том водоеме, где появляется ротан (а он предпочитает небольшие озера с тихой стоячей водой) другая рыба вскоре исчезает.