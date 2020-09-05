В Калининградской области объявили охоту на волков

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Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области объявило охоту на волков - в этом сезоне разрешили убить 54 серых хищника.

Согласно данным минприроды, для охоты на волков в сезоне 2020-2021 годов будут открыты 17 охотничьих угодий из 25. Причем наибольшее количество волков - 14 - разрешено отстрелить в Добровольском угодье на северо-востоке Калининградской области.

Известно, что зачастую волчьи стаи заходят к нам с территории Литвы, поэтому на северо-востоке региона популяция серых хищников наиболее велика. Добровольское охотугодье расположено у границы с Литовской республикой.