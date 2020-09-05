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В пятницу, 4 сентября, около полуночи на окраине Калининграда загорелся пассажирский автобус.

Как сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на очевидцев, ЧП произошло на кольце автобусного маршрута № 44 в поселке Борисово. В автобусе полностью выгорел моторный отсек, шестерых человек, находившихся в салоне, оперативно эвакуировали.

Позже в Главном управлении МЧС России по Калининградской области пояснили, что в тушении пожара принимали участие 10 пожарных и две единицы техники. Пострадавших нет.