«Вы забыли мобильник? – Я!» В Гвардейске задержали похитительницу телефона

Жительница Гвардейска едва не лишилась мобильного телефона. Вернее, она его лишилась, но полицейским удалось довольно быстро поймать воровку и вернуть имущество законной владелице.

Криминальный эпизод произошел в одном из магазинов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, женщина, расплатившись за покупки, покинула магазин, забыв свой смартфон около прилавка. Спустя некоторое время к прилавку подошла другая женщина. Продавщица спросила, не она ли забыла свой мобильник.

- Конечно, я! - ответила дама.

Взяла смартфон и скрылась в неизвестном направлении.

А вскоре пришла настоящая хозяйка имущества, которая стала разыскивать забытый гаджет.

В дело вступила полиция. Личность воровки установили в тот же день, а вскоре ее задержали. Женщина во всем созналась и вернула мобильный телефон. Теперь по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину" ей грозит до 5 лет тюрьмы.