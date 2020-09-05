«За 300 рублей у нас не бывает!» Калининградку оскорбили в магазине косметики

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Жительницу Калининграда оскорбили в магазине косметики, расположенном в центре города. Сообщение об этом неприятном случае женщина разместила в сервисе "Яндекс.Район".

"На прошлой неделе хотела купить тени в одном из крупных магазинов, - рассказала Татьяна Р. - Обозначила консультанту, что мне нужны тени не дороже 1000 рублей. Девушка начала предлагать мне за 1999. Я ей сказала, что дорого. Она, не говоря ни слова, ушла. Вторая, посмотрев на меня с презрением, заявила: "За триста рублей у нас не бывает". Читай - нищебродам у нас делать нечего... Так неприятно стало"

Татьяна призналась, что считает себя постоянным покупателем этого магазина:

"Парфюм покупаю там по 3-4 раза в год, не говоря уже о другой косметике. Причем именно в этом магазине не раз встречалась с хамоватый отношением. Но до такого унижения еще не доходило. Больше я туда ни ногой. Такое ощущение, что продавцы там получают сотни тысяч и могут себе позволить только брендовые вещи".