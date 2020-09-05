«Салон запачкаешь»: в Советске таксист отказался везти ребенка-инвалида

Увы, среди таксистов попадаются крайне неприятные личности. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Советска Светлана рассказала о неприятном эпизоде, который приключился у ней накануне. Таксист наотрез отказался везти по адресу женщину и ее сына - инвалида-колясочника (у мальчика диагностирован ДЦП).

"Вчера в 17:44 вызвала такси, подъехал белый "Фольксваген", - пишет Светлана в сообществе "Инцидент-Советск" в социальной сети "ВКонтакте". - И водитель отказался нас вести, причину отказа объяснив тем, что коляска в багажник не влезет, потому, что у него в багажнике газовый баллон".

Светлана возразила водителю: мол, коляска складывается и вполне помещается в салон между сиденьями.

"Но водитель ответил, что не будет пачкать салон. Добавлю, что на улице был дождь", - продолжает женщина.

К счастью, мир не без добрых людей. На помощь Светлане и ее ребенку поспешила молодая семейная пара. Кирилл и Юлия стали свидетелями инцидента. Они тоже остались в шоке от поведения водителя такси.

"На своем автомобиле они отвезли нас отвезли с ребенком домой, деньги ни в какую брать не захотели хотели. Хочу сказать Кириллу и Юле огромное спасибо за человечность, отзывчивость и доброту!"

"Комсомолка" присоединяется к словам благодарности!