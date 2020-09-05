Алиханов: Внешние стены онкоцентра в Калининграде появятся через шесть недель

. Фото: Instagram.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в субботу, 5 сентября, посетил строительство онкологического центра в поселке Родники под Калининградом. Об этом глава области написал у себя в Инстаграме.

"Заехал проверить стройку онкоцентра, - сообщил Алиханов. - Подрядчик наращивает мощности, весь монолит и внешние стены будут завершены в течение 6 недель. Работы смещаются внутрь здания на монтаж инженерных систем и внутренних перегородок. Планируем ввести в эксплуатацию к лету 2022 года".

Одна из подписчиц возразила губернатору: мол, по выходным рабочих на стройке не видно. На что Антон Алиханов ответил, что с улицы их уже не увидишь, однако работы идут.