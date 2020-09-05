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Общество

Алиханов пообещал оштрафовать владельца "масонского" детсада в Калининграде

Историческое здание в центре города разрушается уже много лет
Кирилл Алексеев
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Это старая фотография. Сейчас бывший детсад на Грекова выглядит хуже.

Это старая фотография. Сейчас бывший детсад на Грекова выглядит хуже.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже более 10 лет старинное здание на улице Грекова в центре Калининграда ветшает и разрушается. Раньше в здании, увенчанном масонским знаком, располагался детский сад № 66. Затем сооружение несколько раз перепродавалось, и владельцы пытались снять с него охранный статус, чтобы использовать земельный участок по собственному усмотрению. Однако служба охраны культурного наследия решающий суд в 2016 году выиграла.

Впрочем, на судьбе здания это пока не отражается - оно продолжает разрушаться. Накануне на неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия пожаловались в Инстаграме губернатору Антону Алиханову.

"Антон Андреевич, на улице Грекова разваливается здание бывшего детского садика. Его в порядок приводить будут? Если хозяину он не нужен надо забрать! Центр города! Позорище!" - написала жительница Калининграда Людмила.

Губернатор ответил, что займется судьбой здания.

"Согласен. Будем смотреть и штрафовать для начала, если есть основания", - сообщил глава области.