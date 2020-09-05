Алиханов пообещал оштрафовать владельца "масонского" детсада в Калининграде

Это старая фотография. Сейчас бывший детсад на Грекова выглядит хуже. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже более 10 лет старинное здание на улице Грекова в центре Калининграда ветшает и разрушается. Раньше в здании, увенчанном масонским знаком, располагался детский сад № 66. Затем сооружение несколько раз перепродавалось, и владельцы пытались снять с него охранный статус, чтобы использовать земельный участок по собственному усмотрению. Однако служба охраны культурного наследия решающий суд в 2016 году выиграла.

Впрочем, на судьбе здания это пока не отражается - оно продолжает разрушаться. Накануне на неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия пожаловались в Инстаграме губернатору Антону Алиханову.

"Антон Андреевич, на улице Грекова разваливается здание бывшего детского садика. Его в порядок приводить будут? Если хозяину он не нужен надо забрать! Центр города! Позорище!" - написала жительница Калининграда Людмила.

Губернатор ответил, что займется судьбой здания.

"Согласен. Будем смотреть и штрафовать для начала, если есть основания", - сообщил глава области.