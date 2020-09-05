Первая осечка: калининградская "Балтика" проиграла в Краснодаре

. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская "Балтика" потерпела первое поражение в чемпионате России по футболу ФНЛ. Наши ребята неожиданно уступили в гостях клубу "Краснодар-2", застрявшему в середине турнирной таблицы.

На мяч балтийца Яна Казаева кубанцы ответили тремя голами Сабуа, Мацукатова и Апекова. Итоговый счет - 3:1 в пользу "Краснодара-2". После этого поражения "Балтика" с 14-ю очками откатилась на 3-е место. А на первом месте идет "Оренбург". У него 19 очков и "0" в графе "поражения".

Следующий матч "Балтика" также проведет в гостях. 9 сентября в Москве балтийцы сыграют со "Спартаком-2", идущим в лидирующей группе команд.