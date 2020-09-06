Калининградские волонтеры проведут последний в этом году воскресник в Домново

Организатор воскресника Элина Демина на одной из акций Фото: Facebook

В воскресенье 6 сентября калининградские волонтеры снова соберутся у стен кирхи в Домново для проведения воскресника, последнего в этом сезоне.

Участникам предстоит вытащить из церкви оставшиеся доски, зачистить лестницу, выгрести остатки сора и зерна при помощи мешков, очистить от стройматериалов южный склон холма и убрать скошенную ранее траву.

Организаторы рекомендуют надевать плотную одежду и удобную обувь, а также, по возможности, прихватить с собой необходимые инструменты.

- После уборки я вам показываю и рассказываю про уникальный карниз - часть ансамбля памяти жертв Первой мировой войны, который мы открыли на одном из прошлых субботников во время очистки стен от паутины, - добавляет организатор воскресника Элина Демина. - Плюс наши главные сокровища: фрески и эпитафии будут вас ждать!