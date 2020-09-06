В Калининградской области за сутки выявлено 20 новых случаев COVID-19

Число заболевших коронавирусом пока не снижается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки выявили 20 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом утром в воскресенье 6 сентября сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число заболевших в регионе возросло до 3 543 человек. Из них выздоровели 2 879 пациентов. По данным на 5 сентября, 71 человек скончался.

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 5 195 людей. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 1 025 505 случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 17 820 человек (+61 за сутки), выздоровели 840 949 (+2 823 за сутки).