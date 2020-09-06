Сотрудник аэропорта, священник и медработник: у кого в Калининградской области за сутки выявили коронавирус

Среди заболевших снова много пенсионеров
Фото: Артем ЛЕНЦ
Из 20 случаев коронавирусной инфекции, выявленных за последние сутки в Калининградской области у четырнадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у двоих диагностирована пневмония, у четверых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании.
Как сообщает оперштаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в число заболевших попали:
- семеро пенсионеров (в том числе одна пенсионерка выявлена при экстренной госпитализации по соматическому заболеванию, и еще одна приехала из Батайска);
- служащий;
- преподаватель музыкальной школы;
- администратор частного медицинского центра;
- тренер по стрельбе;
- диспетчер в Храброво;
- диспетчер ЖКХ;
- продавец непродовольственных товаров в торговом центре;
- медицинский работник;
- священник;
- четверо неработающих.