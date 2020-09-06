Сотрудник аэропорта, священник и медработник: у кого в Калининградской области за сутки выявили коронавирус

Среди заболевших снова много пенсионеров Фото: Артем ЛЕНЦ

Из 20 случаев коронавирусной инфекции, выявленных за последние сутки в Калининградской области у четырнадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у двоих диагностирована пневмония, у четверых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании.

Как сообщает оперштаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в число заболевших попали:

- семеро пенсионеров (в том числе одна пенсионерка выявлена при экстренной госпитализации по соматическому заболеванию, и еще одна приехала из Батайска);

- служащий;

- преподаватель музыкальной школы;

- администратор частного медицинского центра;

- тренер по стрельбе;

- диспетчер в Храброво;

- диспетчер ЖКХ;

- продавец непродовольственных товаров в торговом центре;

- медицинский работник;

- священник;

- четверо неработающих.