В Калининграде появилась пенсионерка, разбрасывающая мусор из контейнеров

В Калининграде появилась женщина пенсионного возраста, разбрасывающая мусор из контейнеров. Об этом сообщил один из пользователей Яндекс Района.

- С неделю назад, возле мусорных контейнеров во дворе дома №2 по улице Маточкина стали появляться кучи пищевых отходов, - пишет он. - За этим делом была замечена пожилая женщина, которая примерно в 10-11 часов утра выходит из соседнего дома №34 по улице Челнокова, подходит к мусорным контейнерам, палкой достает из них пакеты с пищевыми отходами, выбрасывает на асфальт все содержимое и быстро уходит. Если кто будет свидетелем этого, то подскажите ей, что так делать нельзя!

Один из подписчиков предложил оригинальный выход из положения – «есть так, чтобы пищевых отходов не оставалось».