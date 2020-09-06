В Гвардейском районе в кювет синхронно съехали два «Мерседеса»

Синхронное попадание в кювет под Знаменском Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

У поселка Прудное Гвардейского района произошло ДТП с участием двух «Мерседесов». Оба участника ДТП в итоге оказались в придорожном кювете. Фотографии происшествия днем 6 сентября опубликовали в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Очевидцы также сообщают, что на место уже прибыл экипаж ГИБДД, скопилось множество зевак.

Комментаторы же оценили синхронность сползания автомобилей в кювет и пошутили по поводу «немцев на водопое».

В тот же день очевидцы выложили в сообществе автомобилистов Калининградской области фотографии еще одного ДТП со съехавшим в кювет автомобилем. На этот раз на въезде в Орловку.