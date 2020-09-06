В Калининграде на роль в фильме «Кесарь» ищут двух девушек африканской и азиатской внешности

В Калининграде продолжаются съемки фильма «Кесарь», для которого разыскивают актеров экзотической внешности. На этот раз в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» появилось объявление следующего содержания:

- На 15 сентября на проект «Кесарь» ищем двух девушек, - пишут агенты. - Это роли! Не массовка! Внешность азиатская и афро! Это важно! Заявки с фото отправлять администратору группы Антону Шатилову в личном сообщении с указанием номера телефона.

Напомним, ранее для того же фильма разыскивали массовку «криминальные» и «опасные» типажи.