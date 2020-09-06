«Сохраняйте спокойствие» ФСБ предупредила о контртеррористических учениях в Калининградской области

В воскресенье 6 сентября в Калининградской области пройдут контртеррористические учения. Об этом корреспонденту сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

В ходе этих учений, в которых, кроме ФСБ примут участие МВД, МЧС, Росгвардия, ФСИН, Балтфлот, а также федеральные и региональные органы исполнительной власти, специалисты пресекут теракт на судне, находящемся в акватории Балтийского моря.

- Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие, при необходимости оказывать содействие задействованным в учении лицам, — предупредили в ФСБ.