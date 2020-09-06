В симметричном ДТП с двумя «Мерседесами» пострадал 10-летний мальчик

ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В ДТП с двумя «Мерседесами», симметрично свалившимися в кювет между поселками Лунино и Прудное под Знаменском, пострадал ребенок. Об этом в воскресенье 6 сентября сообщила пресс-служба управления ГИБДД Калининградской области. Также в ведомстве уточнили, что авария случилась в 7 часов 50 минут.

В пресс-службе сообщили, что виновником ДТП стала 47-летняя женщина, не убедившаяся в безопасности выполняемого маневра при выезде со второстепенной дороги.

- В результате этого в районе дома №8 по улице Шоссейной поселка Прудныи она совершила столкновение с автомобилем марки «Мерседес» под управлением 33-летнего водителя, которыи двигался по главнои дороге.

В результате аварии пострадал 10-летнии несовершеннолетнии пассажир автомобиля марки «Мерседес», находившийся на заднем пассажирском сидении. Ремнем безопасности он пристегнут не был.

В отношении отца подростка составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил применения ремнеи безопасности или мотошлемов». Ему грозит штраф в размере 1000 рублеи .