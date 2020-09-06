Ушел из жизни председатель российско-польского общества «Калининград-Свиноуйсьце»

Владимир Рашевский Фото: Правительство Калининградской области

Скончался председатель российско-польского общества «Калининград-Свиноуйсьце» капитан I ранга Владимир Иванович Рашевский. Соболезнования в связи с его кончиной в воскресенье 6 сентября выразил губернатор Антон Алиханов.

- Уход Владимира Ивановича Рашевского – тяжелая утрата для всех, кто знал его, кто служил с ним на Балтийском флоте, кто на протяжении многих лет поддерживал его в очень важном деле – укреплении российско-польских отношений, - заявил Алиханов. - Народным дипломатом Калининградской области – таким был и останется в наших сердцах Владимир Иванович. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким.