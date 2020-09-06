Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Макс-Ашманн парке упавшей веткой убило пенсионерку

Информацию о гибели женщины подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе
Иван МАРКОВ
КомментироватьОставить комментарий
В Макс-Ашманн парке

В Макс-Ашманн парке

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде упавшей веткой дерева убило пенсионерку. Происшествие случилось в воскресенье 6 сентября в Макс-Ашманн парке.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в Единой дежурно-диспетчерской службе, все произошло недалеко от дома №1 по улице Демьяна Бедного.

- Сейчас на месте идут следственные действия, - прокомментировали происшествие в службе.

По предварительной информации, сук рухнул на горожанку около 15:30. Травма оказалась тяжёлой, женщина скончалась.

ЧП