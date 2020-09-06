В центре Калининграда пенсионер ходил по проезжей части и имитировал стрельбу из ружья

"Стрелок" на Озерова Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Днем 6 сентября в центре Калининграда по проезжей части разгуливал пенсионер, который, вероятно, был в нетрезвом виде. Мужчину заметили на улице Генерала Озерова, недалеко от перекрестка с улицей Горького. После того, как он заметил, что его снимают на видео, он начал имитировать стрельбу из воображаемого ружья.

- Мимо! Не попал! – крикнул снимавший.

После этого пенсионер сделал характерный жест, обозначавший смерть оператора, развернулся и пошел по проезжей части в сторону Верхнего озера.

- Он вообще не адекват, - написал в комментариях автор ролика. - Когда я к нему подошел, чтобы убрать с дороги, тот сразу член достал. А я с женой и дочкой маленькой шел. Так что решил не вмешиваться и не обращать дальше на него внимание.