В Гусеве загорелся двухэтажный дом

6 сентября 2020 года в 22:08 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожной в Гусеве.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном девятиквартирном доме довоенной постройки, в однокомнатной квартире горела мебель и пол на площади 2 квадратных метра.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, звакуированы 2 человека, - отметили в МЧС.